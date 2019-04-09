Из-за неразберихи с медицинскими услугами над Южным Уралом нависла угроза эпидемий опасных болезней

Из-за неразберихи в том, что подпадает под понятие «медицинские услуги», на Южном Урале могут начаться вспышки смертельно опасных болезней. Об этом заявил», – считает руководитель челябинской прачечной «Респект» Маргарита Витергольд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компании оказывающие услуги по дезинфекции массово подают в суд на УФАС по Челябинской области: ссылаясь на определение Верховного суда РФ от 12 января 2018 года (по делу №А23-840/2016), антимонопольщики заявляют, что прачечные и другие организации, оказывающие услуги медорганизациям, должны иметь медицинскую лицензию.

Один из истцов – челябинская прачечная «Респект», которая просит суд признать решение Челябинского УФАС от 22 мая 2018 года недействительным, обязать УФАС повторно рассмотреть их жалобу и принять по ней новое решение.

08 мая 2018 года организатором аукциона была отклонена заявка на участие в торгах прачечной «Респект» как несоответствующая требованиям аукционной документации. Основанием для отклонения заявки стало отсутствие у общества «Респект» лицензии на осуществление медицинской деятельности в области дезинфектологии.

Не согласившись с решением аукционной комиссии, общество «Респект» обратилось с жалобой в УФАС, где указало, что требования аукционной комиссии о наличии лицензии на медицинскую деятельность при закупке прачечных услуг неправомерны, а отклонение заявки по причине отсутствия специальной лицензии необоснованны.

В качестве доводов, представитель прачечной «Респект» ссылается на постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 года №291, в котором сказано, что: «…Медицинскую деятельность составляют работы (услуги), которые выполняются в рамках оказания медицинской помощи», и приравнивание услуг прачечной к медицинским услугам лишь по одному упоминанию термина «дезинфекция», считает ошибочным и недопустимым.

«Выдергивание из контекста вышеуказанной нормы Постановления произвольной части не соответствует ее смыслу и цели, – поясняет представитель общества «Респект» юрист Евгений Епанешников. – В письме от 24 мая 2013 года Росздравнадзор также указывает, что наличие лицензии на медицинскую деятельность необходима исключительно в рамках оказания медицинской помощи. Санитария, гигиена и дезинфекция являются основополагающими понятия самого процесса стирки и сопутствующей ей обработке. Их наличие в описании технологии не дает основание относить стирку к медицинским услугам».

«Стирка медицинского белья имеет свои особенности в силу его назначения и влияет на особенности технологии этого процесса, – продолжает юрист. – При этом стирка остается стиркой и не превращается в медицинскую деятельность, связанную с подавлением очагов инфекции или их предупреждением, которая требует специального оборудования, квалификации персонала, приемов и методов ее проведения»

Похожая ситуация произошла и с челябинской компанией «Метеор».

«Наша ситуация несколько отличается от других решений в Челябинской области, хотя антимонопольный орган считает иначе, – рассказывает представитель ГБУ «Метеор» Анатолий Вифлеемский. – ФАС решила, что раз упоминается термин «дезинфекция», нужно обязательно иметь лицензию на дезинфекцию при закупке услуги «стирка белья».

Если же внимательно читать закупочную документацию, то нужна только дезинфекция автотранспорта, а не белья. Роспотребнадзор, Минздрав говорит, что лицензия не нужна, и даже Верховный суд несколько раз говорил о том, что нельзя требовать лицензию, если лицензируемая деятельность не является самостоятельным объектом закупки. Но почему-то в отдельных регионах очень хотят, чтобы эта лицензия была. А, например, Свердловское УФАС России выносит прямо противоположные решения.

Суд первой инстанции встал на нашу сторону, признал решение Челябинского УФАС незаконным. Сейчас дело рассматривается в апелляционном суде по их апелляционной жалобе. Поражает при этом сама позиция антимонопольного органа, который должен стоять на страже конкуренции, а не стремиться ее ограничить. Ведь очевидно, что требование лицензии резко ограничит круг лиц, которые могут принять участие в закупке», – говорит Вифлеемский.

«Медицинская лицензия выдается на медицинский вид деятельности, – поясняет заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов. – Для того, чтобы получить такую лицензию, нужен, как минимум, персонал, который имеет соответствующее образование, сертификацию и т.д. А чем занимается прачечная? Давайте тогда выдавать образовательную лицензию прачечным, которые стирают белье для школ и детских садов».

Кстати, Министерство здравоохранения РФ в письме от 9 июня 2016 года (№14-5/993) разъясняет, что при осуществлении дезинфекционной деятельности в целях обеспечения дезинфекции, дезинсекции, дератизации, не предусматривающих проведения мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, и не являющихся медицинскими услугами, необходимость получения лицензии на осуществление медицинской деятельности отсутствует.

«Для того чтобы однозначно толковать позицию Минздрава, мы обратились в Минздрав России за письменным разъяснением, – рассказывает руководитель прачечной «Респект» Маргарита Витергольд. – В ответ на наш запрос поступил ответ, в котором четко сказано: ввиду того, что прачечная не оказывает услуги по медицинской помощи, иметь лицензию нам не нужно.

Но, из объема заказов, который мы обрабатывали до путаницы с лицензией, осталась лишь треть. Муниципальные учреждения боятся, что к ним придет УФАС и оштрафует (штрафные санкции составляют 50 тыс рублей для должного лица)».

Специалисты считают, что наличие медицинской лицензии не только не защитит рынок от недобросовестных участников, но может привести к вспышкам опасных заболеваний.

«Наличие медицинской лицензии у прачечных на руку только медучрежденям: это позволяет оказывать услуги по дезинфекции в удалении от лечебных заведений, – говорит Маргарита Витергольд. – Если раньше опасное белье проходило дезинфекцию в специальных комнатах при тех же больницах, то сейчас наличие договора на дезинфекцию снимает ответственность с медучреждений за обеззараживание белья вопреки п. 4.7. Технологии обработки белья в медучреждениях (Методические указания МУ 3.5.736-99).

Откровенно говоря, я бы не хотела жить в городе, где, к примеру, туберкулезная больница везет белье через весь город на дезинфекцию, подвергая опасности заражения и сотрудников больницы, и персонал компании-перевозчика, и работников прачечных».

Другие участники рынка также уверены, что получение медицинской лицензии – не те меры, которые позволят устранить недобросовестных игроков, а экспертная проверка для получения лицензии имеет скорее формальный характер.

«Наша компания занимается обработкой зданий и территорий от грызунов и насекомых, – рассказывает руководитель общества «Центр экологической безопасности» Диляра Абдрахманова. – Когда мы ходили в Минздрав за разъяснениями о том, нужна ли нам такая лицензия, получили ответ, что если мы будем обрабатывать кафе и другие небольшие организации, то медицинская лицензия нам не нужна. Если же нам интересно работать с муниципальными объектами, то лицензия понадобится.

В итоге мы прошли проверку Минздрава, но они даже не знали, что у нас проверять. Мы не имеем ни медицинского оборудования, ни препаратов, чтобы можно было проверить правильность их хранения. Проверили наличие аптечки и бактерицидной лампы. Зато никого не озаботил вопрос закупа и хранения ядов, температурный режим их хранения, средств индивидуальной защиты сотрудников и заказчиков. Никто не спросил документов, подтверждающих профпригодность специалистов и разрешение на занятие данной деятельностью. А ведь лицензирующий орган будет нести ответственность за выдачу лицензии.

Но на качестве услуг, я уверена, получение лицензии никак не отразится: появившийся в штате компании главврач не научит нас лучше уничтожать крыс».

Путаница вокруг того, что именно проверять в той или иной организации, может быть устранена за счет введения стандартов лицензирования по конкретным направлениям, заявляют эксперты.

«Минздрав РФ, включив «дезинфектологию» в медицинскую деятельность, не прописал никаких параметров и стандартов, – комментирует консультант юридической компании «Юрмедздрав» Татьяна Араловец. – Существуют, конечно, санитарно-эпидемиологические требования, но они очень большие. Поэтому так и получается, что проверяющие у одного одно спросят, а у другого – другое».

В существующей неразберихе УФАС Челябинской области продолжает настаивать на необходимости получения медлицензии, если в сфере деятельности компании упоминается дезинфекция.

«Мы ориентируемся на судебную практику и на разъяснения ФАС, – поясняет руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова. – Позиции антимонопольных органов и судов размещены на сайте УФАС, исходя из последней судебной практики. В Московской и Свердловской области позиция ФАС иная, потому что судебные инстанции были пройдены, и была поставлена точка».

Позиция участников рынка на сегодняшний день неоднозначна: с одной стороны, есть письмо федерального Роспотребнадзора, который, ссылаясь на решение Верховного суда РФ, говорит о том, что работы по дезинфекции подлежат лицензированию в рамках первичной медико-санитарной помощи. С другой стороны, имеется письмо заместителя Министра здравоохранения РФ, опубликованное приблизительно в эти же даты, где он говорит о том, что необходимости в лицензировании нет, если не оказывается в рамках медицинской деятельности.

В первую очередь, считают специалисты, нужно создавать судебный прецедент, а затем обращаться на федеральный уровень за внесением изменений в законодательные акты.

«Мы провели по этому вопросу два круглых стола в Общественной палате Челябинской области с приглашением и заказчиков, и главного контрольного управления, – комментирует председатель комиссии по развитию экономики и правовым вопросам Общественной палаты региона Алексей Ларин. – До сих пор идут споры относительно необходимости этой лицензии. Мнение Минздрава, как лицензирующего органа, было такое, что не все организации подлежат лицензированию. И сейчас подготовлен проект изменений в постановление правительства №291 об исключении целого ряда видов деятельности из перечня лицензируемых организаций в сфере дезинфектологии. Но это пока только проект, и что будет в окончательном варианте из утвержденного перечня, сказать сложно».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.04.19

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