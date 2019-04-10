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Среда, 10 апреля 2019, 07:25 мск

Новости Челябинск

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На двух участках трассы М5 «Урал» ограничат движение до конца лета

На трассе М5 «Урал» ограничат движение до конца лета.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал, речь идет о двух участках магистрали в Сосновском районе Челябинской области.

На первом участке (км 1859+900, в районе поселка Саргазы) в связи ремонтом путепровода через грунтовую дорогу с 13 апреля по 20 августа 2019 года полностью закрывается движение по сооружению с организацией двухстороннего движения по правому проезду.

На втором участке (км 1866+837, в районе станции Малая Сосновка) в связи с ремонтом путепровода через автомобильную дорогу

с 20 апреля по 30 августа 2019 года будет организовано реверсивное движение по сооружению.

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Челябинск, Павел Зварзин

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