На двух участках трассы М5 «Урал» ограничат движение до конца лета

На трассе М5 «Урал» ограничат движение до конца лета.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал, речь идет о двух участках магистрали в Сосновском районе Челябинской области.

На первом участке (км 1859+900, в районе поселка Саргазы) в связи ремонтом путепровода через грунтовую дорогу с 13 апреля по 20 августа 2019 года полностью закрывается движение по сооружению с организацией двухстороннего движения по правому проезду.

На втором участке (км 1866+837, в районе станции Малая Сосновка) в связи с ремонтом путепровода через автомобильную дорогу

с 20 апреля по 30 августа 2019 года будет организовано реверсивное движение по сооружению.

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Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 10.04.19

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