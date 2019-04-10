Южноуральских медиков будут судить за гибель двухлетней малышки

В городской суд Златоуста направлено уголовное дело в отношении главврача и медиков городской больницы, обвиняемых в смерти двухлетней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО, заместитель Генерального прокурора России Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного врача и двух медработников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская больница №2 города Златоуст».

«Установлено, что утром 8 июля 2017 года в указанное лечебное учреждение поступила в тяжелом состоянии на госпитализацию двухлетняя девочка с заболеванием дыхательной системы. Врач-педиатр и врач-реаниматолог больницы, должным образом не исполнив свои профессиональные обязанности, поставили пациентке неверный диагноз и не оказали необходимую медицинскую помощь, в результате чего наступило ухудшение ее состояния, а в 16 часов 45 минут того же дня констатирована смерть потерпевшей», – рассказали в надзорном ведомстве.

Действия медиков квалифицированы по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Кроме того, согласно заключению проведенной по уголовному делу комиссионной судебно-медицинской экспертизы, одной из причин гибели ребенка стало применение неисправного аппарата искусственной вентиляции легких и использование для проведения процедуры технического кислорода, запрещенного к употреблению в медицинских целях.

В связи с этим главному врачу больницы, вопреки должностным обязанностям не обеспечившей надлежащее оснащение отделения реанимации и интенсивной терапии необходимым медицинским оборудованием и лекарственными средствами, предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

В отношении каждого из обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Златоустовский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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