Вячеслав Войнов не сможет вернуться в НХЛ в новом сезоне

НХЛ решила продлить дисквалификацию российского хоккеиста Вячеслава Войнова на весь предстоящий сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Национальная хоккейная лига приняла решение продлить дисквалификацию воспитанника челябинского «Трактора» Вячеслава Войнова на сезон 2019-2020 годов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте лиги.

Напомним, летом 2015 года Вячеслав Войнов был осужден за домашнее насилие на 3 месяца после того, как заключил соглашение с государственным обвинением и признал факт избиения своей жены Марты Варламовой. В октябре 2014 года на вечеринке по поводу Хэллоуина Войнов поругался с супругой. Выяснение отношений продолжилось дома, а закончилось визитом в больницу.

НХЛ дисквалифицировала хоккеиста на время проведения расследования. В итоге почти весь сезон 2014-2015 годов Войнов был отлучен от игр и тренировок в составе клуба «Лос-Анджелес Кингз». После вынесения приговора суда хоккеисту грозила депортация из Штатов, однако он решил покинуть страну добровольно.

Вернувшись в Россию, Вячеслав Войнов заключил контракт с питерским СКА, где отыграл следующие два сезона. Летом прошлого года суд снял с хоккеиста обвинения в домашнем насилии, и тот начал процедуру снятия дисквалификации. Но в НХЛ решили, что спортсмен понес недостаточное наказание и согласились рассмотреть этот вопрос в следующий раз после 1 июля 2020 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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