Наркодилер из Башкирии получил в Троицке восемь с половиной лет колонии

Восемь с половиной лет лишения свободы назначено распространителю наркотиков в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, Троицкий городской суд признал 38-летнего жителя Башкирии виновным в покушении на сбыт синтетических наркотических средств в крупном размере.

В октябре прошлого года сотрудники транспортной полиции по подозрению в распространении наркотиков задержали жителя Белорецк. При проведении личного досмотра полицейские обнаружили в карманах куртки подозреваемого 31 сверток с порошком белого цвета. Изъятое вещество было направлено на исследование, которое показало, что представленный порошок содержит в своем составе синтетическое наркотическое средство N-метилэфедрон.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, а сам он заключен под стражу.

Также оперативниками и следователями было обнаружено еще 27 тайников с синтетикой, 5 из которых находились в городе Карталы. Общий вес изъятого наркотика составил свыше 98 граммов, что является крупным размером.

Проверка показала, что 38-летний мужчина в период с сентября по октябрь 2018 года связывался с продавцом наркотиков через сеть Интернет и получал координаты тайников, в которых находились крупные партии синтетики с уже расфасованными дозами. Он забирал «товар», после чего распространял его в Троицке и Карталах. Закладки делал на оживленных улицах днем. Он ходил с металлической тросточкой. С ее помощью делал углубления в земле, в которых и прятал свертки с наркотиком.

В отношении задержанного следователями было возбуждено 28 уголовных дел по признакам преступлений, квалифицируемых частью 3 статьи 30, пунктами «а, б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере) и частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).

По окончании расследования восемь томов уголовного дела направлены в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу. Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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