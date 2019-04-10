Ученые обнаружили сходство между мамонтами и неандертальцами

Израильские ученые обнаружили генетические сходство между шерстистыми мамонтами и неандертальцами. Об итогах исследования сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шерстистые мамонты – это слоноподобные животные, появившиеся в Евразии более 600 тысяч лет назад (возраст наиболее древних останков этого вида, найденных в долине реки Колымы, оценивается в 800 тысяч лет). Окончательно вымерли примерно к 3-му тысячелетию до нашей эры. Неандертальцы появились в Европе около 400 тысяч лет назад и исчезли 35 тысяч лет назад.

Израильские ученые исследовали отношения человека и мамонта в эпоху плейстоцена и выявили общие молекулярные характеристики адаптации к холодной среде.

«Неандертальцы и мамонты жили вместе в Европе во время ледникового периода. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что неандертальцы охотились и ели мамонтов в течение десятков тысяч лет и фактически были физически зависимы от калорий, извлекаемых из мамонтов для их успешной адаптации», – говорит профессор Баркай. «Неандертальцы зависели от мамонтов за само их существование.

«Выражение «Вы – то, что вы едите» особенно верно для неандертальцев, – отметил профессор Ран Баркай. – Они ели мамонтов, и, по-видимому, были генетически похожи на мамонтов».

Чтобы оценить степень сходства между генетическими компонентами мамонта и неандертальца, археологи провели три тематических исследования соответствующих вариантов генов и аллелей – альтернативных форм гена, которые возникают в результате мутации и обнаруживаются в одном и том же месте в хромосоме. Климатическая адаптация обнаружена в геномах как шерстистых мамонтов, так и неандертальцев.

Первое тематическое исследование выявило взаимное появление гена LEPR, связанное с термогенезом и регуляцией накопления жировой ткани в организме. Во втором исследовании были задействованы гены, связанные с активностью белка кератина у обоих видов. Третье исследование было посвящено вариантам пигментации кожи и волос в генах MC1R и SLC7A11.

«Наши наблюдения показывают вероятность сходства между многочисленными молекулярными вариантами, которые привели к сходным адаптированным к холоду эпигенетическим признакам двух видов, оба из которых произошли в Евразии от африканского предка», – пояснил сотрудник отдела археологии и древних ближневосточных культур ТАУ Мейдад Киселев.

Тель-Авив, Игорь Юров

Тель-Авив. Другие новости 10.04.19

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