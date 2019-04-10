В Челябинской области изъяли 6,5 тысяч литров контрафактного спиртного

В Карталах и Магнитогорске полицейские расследуют уголовные дела по фактам незаконного использования товарного знака и хранения немаркированной алкогольной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками полиции межмуниципального отдела «Карталинский» выявлен факт незаконного использования товарного знака производителя.

Полицейскими установлено, что в арендуемом гаражном боксе, расположенном в городе Карталы, хранится алкоголь – более 3 тысяч литров спиртосодержащей продукции известной торговой марки на сумму 1 миллион 230 тысяч рублей. Согласно результатам экспертизы, изъятое не является оригинальной алкогольной продукцией, а с самим подозреваемым правообладателем не заключались какие-либо соглашения, дающие право использования указанных товарных знаков. Сумма причиненного правообладателю торговой марки ущерба составила более 700 тысяч рублей.

Отделом дознания МО МВД России «Карталинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до двух лет. В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых в незаконном использовании товарного знака. Изъятая продукция впоследствии будет уничтожена по решению суда.

Кроме того, магнитогорскими полицейскими пресечена деятельность, по незаконной реализации и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято свыше 6 тысяч 800 бутылок общим объемом 3 тысячи 400 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Следственным отделом Отдела полиции «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере).

В соответствии с действующим законодательством максимальная санкция по данной части статьи – шесть лет лишения свободы. Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление собственников немаркированной алкогольной продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.04.19

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