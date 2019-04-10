В Златоусте безработный стащил у водителя маршрутки барсетку с выручкой

Златоустовские полицейские задержали безработного, обокравшего водителя маршрутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пропажу водитель маршрутного такси обнаружил лишь на конечной остановке, после чего обратился в дежурную часть ОП «Горный». В сумке находились документы и восемь тысяч рублей. Спустя некоторое время сумку с документами потерпевшему вернул прохожий.

Работая по преступлению, участковый уполномоченный полиции совместно с сотрудником уголовного розыска задержали не работающего неоднократно судимого 56-летнего местного жителя. Он рассказал, что когда сел на остановке в такси, сразу же заметил сумку и, не раздумывая, совершил кражу. По дороге домой вытащил из нее деньги, а остальное выбросил по пути следования.

По данному факту отделением дознания ОП «Горный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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