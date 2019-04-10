В Магнитогорске четверо детей попали в больницу с отравлением

В Челябинской области четверых детей госпитализировали с отравлением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все случаи отравления произошли на этой неделе в Магнитогорске.

Два юных магнитогорца добрались до семейной аптечки и решили попробовать на вкус лекарства. Еще один ребенок – школьник 12 лет – по ошибке выпил долю препарата, существенно превышающую необходимую. Наконец, четвертый юный южноуралец поступил в больницу с отравлением угарным газом. По данным издания «Верстов.Инфо», он мог пострадать в результате пожара в квартире дома по улице Чкалова, который произошел 7 апреля.

Всем детям оказана медицинская помощь. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.04.19

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