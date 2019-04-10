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Среда, 10 апреля 2019, 16:27 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске на ходу вспыхнула маршрутка с пассажирами

На оживленной магистрали Челябинска загорелась маршрутка с пассажирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 10 апреля, около14:00 на пересечении улиц Северо-Крымская и Братьев Кашириных.

Подъезжая к остановке общественного транспорта, микроавтобус «Форд-Транзит», следовавший по маршруту №78, внезапно загорелся. По словам очевидцев, маршрутку спешно покинули водитель и шесть пассажиров. Практически сразу после этого автомобиль охватил огонь.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, микроавтобус удалось потушить достаточно быстро. В результате возгорания никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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