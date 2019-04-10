Мусорный фальстарт: в Копейске прекратили раздельный сбор мусора

Мусорный регоператор «запретил» раздельный сбор мусора в Копейске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вот уже несколько недель жители поселка Старокамышинск (входит в состав Копейска) наблюдают странную картину на своих контейнерных площадках: один или два из действовавших ранее контейнеров аккуратненько отодвинуты в угол и закрыты. Так закончилась инициатива городских властей и одного из предприятий по переходу к раздельному сбору мусора.

Напомним, эксперимент по раздельному сбору мусора начался в Копейске еще при мэре Вячеславе Истомине (позднее был осужден за получение взятки в особо крупном размере). Начавшись в центре города, программа постепенно добралась и до поселков, охватывающих значительную часть территории Копейского городского округа.

Так, в Старокамышинске сначала рядом с контейнерными площадками появились металлические клетки для пластиковых бутылок, а в 2018 году старые контейнеры заменили на новые – пластиковые. На каждом было указано, для каких отходов он предназначен: в одни предлагали выбрасывать бумагу, пластик и стекло, в другие – прочее.

Однако с недавнего времени жители поселка вынуждены вновь валить мусор без разбора. Связано это с изменением системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, с 1 января этого года ответственным за вывоз ТКО стал региональный оператор. В Челябинском кластере (куда входит и Копейск) им стало ООО «Центр коммунального сервиса». Первым делом это отразилось на квитанциях: плата за вывоз мусора выросла в разы. Чиновники объяснили это тем, что теперь вывоз мусора стал коммунальной услугой и включает в себя не только вывоз, но и захоронение на специализированных полигонах. Правда, мусор копейчан, как раньше, свозится на полигон ТКО, расположенный недалеко от поселка Старокамышинск.

Но тариф рассчитывается не для каждого муниципалитета, а для кластера в целом. Посему и логистические затраты рассчитываются тоже «в целом». Теперь копейчан еще и отучают от раздельного сбора мусора. «Сейчас действия компаний, осуществляющий вывоз так называемых «сухих» твердых коммунальных отходов незаконна, – прокомментировали «паузу» в эксперименте с раздельных сбором мусора в Центре коммунального сервиса. – Мы ведем с предприятием переговоры о том, каким образом дальше строить наши взаимоотношения. Возможно, она станет одним из подрядчиков ЦКС, но для этого перевозчик должен отвечать определенным, достаточно жестким критериям: специальный подвижной состав, оснащенность каждой машины камерами для фиксации результатов работы и прочее».

Напомним, на прошлой неделе врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил предприятие в Челябинске, которое занимается сбором и переработкой вторичных ресурсов. Руководитель области ознакомился с технологической цепочкой процесса обработки ТКО. По словам Алексея Текслера, раздельный сбор и последующая переработка мусора помогут в решении экологических проблем, актуальных для жителей крупных городов области.

«Необходимо уйти от практики захоронения мусора. Нужно ориентироваться на сортировку и последующую переработку отходов. Это то, ради чего и задумана вся реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. Потому что полигоны создают большие проблемы для людей. Сортировка и переработка мусора – это ключевой аспект «мусорной» реформы, чтобы наши жители почувствовали улучшение ситуации. Будем развивать эти практики», – сказал глава области.

Однако, как долго этого ждать южноуральцам, неизвестно. По крайней мере, в ЦКС затруднились сказать, когда именно в Копейске вернуться к практике раздельного сбора мусора. «К сожалению, мы не можем сейчас сказать, что у нас готова инфраструктура для организации раздельного сбора мусора, – посетовали в компании. – Речь не только о Челябинской области. О многих российских регионах. Поэтому сейчас нельзя сказать, когда сможет заработать эта система».

Интересно, что до прихода в пригород Челябинска ЦКС система, которую регоператор только планирует запустить в неопределенной перспективе, весьма сносно работала: копейчане спокойно сортировали мусор, спецтехника опустошала контейнеры, а переработчики, по всей видимости, этот мусор перерабатывали. Но это оказалось невыгодно региональному оператору. Ведь, по сути, переработчики, желающие работать самостоятельно, могут лишить его некоторого количества ТКО. И теоретически это может поставить под сомнение тариф на обращение с отходам: логично предположить, что за меньший объем и платить нужно меньше.

Как отнесутся жители к «попытке №2», неизвестно. Уже множатся комментарии: «За такие деньги сами пусть сортируют». Но дело даже не в этом. Просто южноуральцам еще раз дали понять, что «спор хозяйствующих субъектов», а по сути, банальное желание компаний поживиться за их счет, оказалось важнее вопросов экологии. Которыми и оправдывалась «мусорная» реформа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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