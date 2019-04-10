В Челябинске маршрутка врезалась в грузовик: четверо пострадавших

Четыре челябинца пострадали в столкновении маршрутного такси и грузовика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 10 апреля, около 12:45 в Ленинском районе областного центра на Копейском шоссе, недалеко от ТРК «Алмаз».

По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, водитель микроавтобуса «Пежо», следовавшего по маршруту №128, не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом. С места ДТП госпитализировали четырех человек, трое из них – пассажиры маршрутки.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, вчера недалеко от ТРК «Алмаз» также произошло ДТП: после столкновения с автомобилем «Киа» перевернулась пожарная машина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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