Главу Южного Урала шокировало состояние электротранспорта Челябинска

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер оказался крайне недоволен состояние городского электротранспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит главы региона Алексея Текслера в трамвайное депо №1 Челябинска перерос в жесткий «разбор полетов».

Экскурсию для врио губернатора попытался провести директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко. Впрочем, хвастать было особенно нечем. Так, из 304 трамваев даже в час пик на маршрут выходят лишь 102. Остальные – простаивают в депо, постепенно ржавея и расходясь на запчасти. При этом последние вагоны покупали пять лет назад, если не считать оставшегося в 2016 году после тестирования трамвая (транспорт сломался во время эксплуатации, и производитель отказался его забирать, потребовав деньги). Регулировать движение, по словам директора перевозчика, приходится в ручном режиме. Да и на линии то и дело вылетают части рельсов.

Что касается троллейбусов, то средний возраст парка из 140 машин составляет 24 года. При этом часть из них стоит на открытых стоянках конечных остановочных пунктов, так как троллейбусное депо городские власти продали еще в бытность мэром Сергея Давыдова. Тогда подобное «инновационное» решение было представлено как забота о горожанах: мол, троллейбусам не нужно будет вхолостую добираться до своего маршрута, заодно и не придется платить лишние деньги за электричество.

Впечатление от экскурсии Алексей Текслер выразил кратко: «Прошлый век».

Впрочем, директор «ЧелябГЭТ» заверил, что у него есть план. По словам Александра Павлюченко, на обновление подвижного состава и инфраструктуры понадобится всего-то 11 миллиардов рублей, которые можно будет «отбить» за следующие 10 лет. Правда, для этого нужно будет увеличить пассажиропоток с нынешних 40 человек на поездку до 68.

Челябинск, Виктор Елисеев

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