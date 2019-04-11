Репетируем лето: на Урале резко теплеет

В Челябинске на несколько дней установится практически летняя погода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня днем столбики термометров в отдельных районах поднимутся до +19 градусов Цельсия. Правда, в низинах ожидается не выше +9, но в последующие два дня и там потеплеет до +14, в остальных районах Южного Урала – +17 – +19.

Осадков не ожидается. Ветер будет слабо дуть с юга или с юго-запада. Но в субботу, 13 апреля, он изменится на северо-западный, усилится, и начнется похолодание: в воскресенье, 14 апреля, дневная температура упадет ниже +10, пойдут дожди.

В следующий раз подобное потепление прогнозируется в последних числах месяца.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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