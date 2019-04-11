В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов

На проблемном перекрестке в Челябинске с рельсов сошел трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 11 апреля, около 9:00 в районе остановки «Площадь павших революционеров». Об этом сообщает сообщество «Челябинский транспорт».

Причина схода вагона пока неизвестна. Движение электротранспорта через перекресток улиц Труда и Российская остановлено. Возможны затруднения с движением автотранспорта.

Горожане отмечают, что это уже не первый случай схода трамвая с рельсов именно на этом участке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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