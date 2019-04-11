В пригороде Челябинска в многоквартирном доме рухнула крыша

В коркинском поселке в многоквартирном доме рухнул потолок с перекрытиями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 9 апреля около 4:00 в поселке Роза Коркинского района Челябинской области.

Жильцы двухэтажного дома проснулись от страшного грохота. Оказалось, что в соседней квартире обвалились деревянные перекрытия. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, так как в помещении никто не живет. Однако, теперь за свою безопасность опасаются жильцы соседних квартир.

«Потолок может поползти и обвалиться весь, и даже не знаешь, проснешься ты завтра или нет, – цитирует Telefakt.ru одну из обитательниц дома. – Под квартирой, где обвалилась крыша, живут люди. Когда пойдут дожди, у них будет течь с потолка. В нашем доме живут бабушки и семья с двумя детьми, у них нет денег за свой счет все это восстанавливать. Этим должны заниматься не мы, ведь платим за капитальный ремонт исправно».

Чиновники местной администрации были в доме после ЧП. Однако ничего не сказали жителям дома о том, как намерены исправлять ситуацию. И намерены ли вообще. Между тем, в одной из квартир уже провалился пол, а жители другой квартиры с удивлением обнаружили в стенах стекло.

Челябинск, Виктор Елисеев

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