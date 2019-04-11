В Магнитогорске начала работу новая аглофабрика

На ММК запустили первую агломерационную машину новой аглофабрики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогороский металлургический комбинат», на строящейся аглофабрике №5 состоялся рабочий запуск агломерационной машины №1, которая выдала первый агломерат для доменного цеха.

На запуске присутствовали председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. «Строительство пятой аглофабрики производительностью 5,5 млн тонн в год позволит обеспечить доменный цех высококачественным агломератом и снизить себестоимость чугуна», – подчеркнул Виктор Рашников и добавил, что при организации производства на новой аглофабрике использованы наилучшие доступные, энергосберегающие и экологически безопасные технологии.

«Одна из наших стратегических целей – переход на современные экологически чистые технологические процессы. Все проекты, которые компания реализует в последнее время, ориентированы именно на достижение этой цели. Я уверен, что природоохранные мероприятия, запланированные к реализации на ММК, в том числе на агломерационном производстве, позволят нам достичь поставленных целей и сделать Магнитку по-настоящему чистым городом», – отметил председатель совета директоров ПАО «ММК».

Павел Шиляев отметил, что «новая аглофабрика ММК оснащена девятнадцатью природоохранными объектами – в частности, электрофильтрами, системами аспирации и рециркуляции аглогазов, установкой обезвоживания гипса, системой сбора и отвода ливневых стоков. Реализация этого проекта позволит существенно снизить воздействие на окружающую среду. Выбросы пыли в атмосферу сократятся на 2,1 тыс. тонн в год, диоксидов серы – на 3,5 тыс. тонн в год. Кроме того, на 600 тонн в год уменьшатся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения и почти на четверть – выбросы бензапирена».

По словам представителей ММК, реализация проекта также позволит утилизировать шламы сероулавливающих установок с получением товарного гипса и исключить размещение 13,75 тыс. тонн в год отходов в шламохранилище №2. С пуском новой аглофабрики удастся вывести из эксплуатации и законсервировать морально и физически устаревшую аглофабрику №4, улучшить условия труда работников агломерационного производства.

Руководители ММК посетили главный пост управления аглофабрики №5. Отсюда в автоматическом режиме (в этом принципиальное отличие новой аглофабрики от старых) будет осуществляться управление всем технологическим процессом производства агломерата, начиная от загрузки агломашины и заканчивая охлаждением агломерата. На главном посту будут находиться всего три человека: два старших агломератчика и старший дозировщик. Благодаря системе видеонаблюдения на всех важных участках (в зданиях дозирования, погрузки агломерата, грохочения и на самих агломашинах) они со своего рабочего места смогут контролировать нагрев горна, влажность дозированной шихты, загрузку шихты на паллеты агломерационной машины, погрузку агломерата в хопперы.

В настоящее время продолжается монтаж основного технологического оборудования на агломашине №2. Ее запуск намечен на июль нынешнего года. При полной загрузке производительность пятой аглофабрики составит 5,5 миллионов тонн стабилизированного охлажденного агломерата в год, что позволит обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем, произведенным с использованием современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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