Спасатели пытаются снять челябинца с крыши многоэтажки

В Челябинске мужчина забрался на крышу многоэтажки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в областном центре на краю крыши жилой многоэтажки стоит мужчина.

Челябинец забрался на крышу дома, расположенного по улице Тарасова. По словам очевидцев, мужчина шатается и водит вокруг себя руками.

На месте работают экстренные службы. Среди них – психиатрическая бригада скорой помощи. Медики ждут, когда спасатели смогут передать мужчину им.

Челябинск, Виктор Елисеев

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