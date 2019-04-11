Экс-сотрудник магнитогорской колонии пойдет под суд за взятку от заключенного

Бывший работник исправительной колонии в Магнитогорске предстанет перед судом за получение взятки от заключенного.

В Челябинске мужчина забрался на крышу многоэтажки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника производственного отдела центра трудовой адаптации осужденных ФКУ «Исправительная колония № 18 ГУФСИН России по Челябинской области». Он обвиняется в получении взятки.

По версии следствия магнитогорец в период 2017-2018 годов по просьбе осужденного, за денежное вознаграждение в 21 тысячу рублей пронес на территорию режимного учреждения 21 мобильный телефон и комплектующие к ним, полученные от родственника заключенного. Сотовые телефоны передавал заключенному, которому оказывал общее покровительство.

По ходатайству следователя судом на имущество обвиняемого – земельный участок, здание, две автомашины, прицеп к автомашине общей стоимостью около 1 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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