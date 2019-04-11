По Южному Уралу расползаются пожары

В Челябинской области начались природные пожары.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», природные пожары зафиксированы уже в десяти районах Южного Урала. Об этом заявил и.о. начальника главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

По словам чиновника, на сегодняшний день уже зарегистрированы первые пожары на природных территориях в Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Красноармейском, Кизильском, Сосновском, Троицком, Чесменском районах. Зарегистрированы и первые в новом пожароопасном сезоне лесные пожары: в воскресенье 0,3 гектара в Каслинском районе и вчера два пожара на территории Октябрьского и Красноармейского района – по 3 гектара.

Напомним, по итогам пожароопасного сезона 2018 года было зарегистрировано 705 лесных пожаров на общей площади 27 тысяч 800 гектаров. Наиболее сложная пожарная обстановка складывалась в Пластовском, Увельском, Октябрьском, Чебаркульском, Сосновском, Троицком, Кунашакском, Красноармейском, Брединском районах и в Кыштыме, на территории которых произошло 56% от общего количества и 84% от площади всех лесных пожаров.

«Основная причина возникновения лесных пожаров – это переход огня в лес с прилегающих земель иного назначения. Как правило, это земли сельскохозяйственного назначения. Там, где собственники имеются, участки обрабатываются, используются по назначению, переход огня с таких земель маловероятен. Проблемой является наличие вышедших из сельхозоборота земель, на которых имеется огромный запас горючих материалов, а многие участки заросли молодыми деревьями. Таких земель на территории Челябинской области приблизительно 600 тысяч гектар», – отметил Сергей Лавров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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