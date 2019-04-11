Южноуральским чиновникам пригрозили арестами за лесные пожары

Прокуратура Челябинской области пригрозила уголовным преследованием главам муниципалитетов, в которых зарегистрируют лесные пожары.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прошлом году огнем было уничтожено более 27 тысяч гектаров леса, что в три раза превышает значения 2017 года. Об этом заявил заместитель прокурора Челябинской области Андрей Потапов.

«Лесные пожары повлекли загрязнение атмосферного воздуха, гибель животных, причиняемый ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей», – заявил представитель надзорного ведомства. При этом сомнительная заслуга столь катастрофической ситуации, по мнению прокуратуры, лежит на главном управлении лесами Челябинской области.

«Так и не был решен вопрос с укомплектованием противопожарным инвентарем, износ большей части техники составлял от 80% до 100%, то приводило к невозможности мобилизации сил и средств при возникновении пожаров, – перечисляет проблемы Андрей Потапов. – Так, при тушении пожара на территории памятника природы Черный бор в 2017 году работали всего 14 сотрудников и две единицы техники. Вместо ста человек, предусмотренных по документам. В итоге более 100 гектаров леса уничтожено. В Санарском бору в прошлом году уничтожено 600 гектаров леса, ущерб – 180 миллионов рублей. Мы рассчитывали, что с приходом нового руководителя ГУ лесами ситуация улучшится, но этого не произошло. Последняя проверка показала, что отсутствует надлежащий контроль за подразделениями. Например, в Миассе на землях около озера Тургояк выявлено складирование горючих материалов. Меры по устранению приняты только после вмешательства прокуратуры. Это не единичный факт».

Среди других проблем – отсутствие нормального обмена информацией между ГУ лесами и Россельхознадзором, эффективного взаимодействия с МЧС и другими службами. Крайне халатно к обеспечению противопожарной безопасности относятся и главы муниципалитетов. Так, в прошлом году в двух поселениях Кусинского района лишь после вмешательства суда были оборудованы водоемы для водозабора пожарными машинами. Теперь власти Саткинского района и Южноуральска «размышляют» над аналогичными предписаниями прокуратуры. «Прокурор области поручил мне передать, что в случае возникновения пожара мы будем настаивать на уголовно-правовой оценке действий не только непосредственных виновников, но и глав муниципалитетов. И в случае существенного ущерба – на избрании соответствующей меры пресечения», – предупредил заместитель прокурора области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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