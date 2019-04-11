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Четверг, 11 апреля 2019, 14:33 мск

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Строители наказали челябинца, выступавшего против уплотнительной застройки

Жителю Челябинска придется возместить строительный компании ущерб, нанесенной акцией протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 июня 2018 года, в субботу, житель микрорайона Парковый-2 поставил свой автомобиль таким образом, что строительная техника не смогла проехать на площадку, на которой ООО СК «Стройдом» возводить очередную высотку.

Мужчина заявил, что сделал это целенаправленно: таким образов он выступал против уплотнительной застройки и нарушения прав граждан. Во-первых, участок, на котором ведется строительство, изъяли из общедолевой собственности жителей дома №16 на улице Сумина (там должна была разместиться детская площадка), во-вторых, стройтехника пыталась заехать на площадку в выходной день, хотя установленные на территории дорожные знаки этого не допускают.

Из-за того, что 9 бетоносмесителей не смогли заехать на строительную площадку в течение 3 часов, 85 кубометров бетона пришли. Простаивал и автобетонасос, который успел проехать на стройку и не имел возможности ее покинуть. «Действия челябинца, отказавшегося убрать автомобиль с проезда на строительный участок, препятствовали проведению работ на объекте и привели к убыткам у истца», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Челябинского областного суда.

29 ноября 2018 года Центральный районный суд Челябинска постановил взыскать в пользу ООО СК «СтройДом» материальный ущерб в размере более 382 тысяч рублей.

Мужчина обжаловал это решение, но сегодня судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда оставила вердикт первой инстанции без изменения.

Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

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