В Челябинске до сих пор не знают, как организовать дорожное движение

В половине муниципалитетов Южного Урала нет проектов организации дорожного движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только в 50% административных центров муниципальных образований имеются проекты организации движения на всю улично-дорожную сеть. Об этом заявил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

«В 12 административных центрах проекты разработаны только на отдельные улицы. А в 9 городах, в том числе в Челябинске и Магнитогорске, вообще отсутствуют. А это базовые документы, так как на основании этих схем должно осуществляться обустройство дорог, в том числе пешеходных переходов, разметка, освещение, установка знаков», – посетовал высокопоставленный чиновник.

Напомним, лишь в середине октября прошлого года мэрия Челябинска отчиталась об окончании разработки комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД). Для проектной реализации КСОДД и корректировки отдельных ее предложений и необходимо разработать проект организации дорожного движения. Однако, в Челябинске этого до сих пор не произошло.

Челябинск, Виктор Елисеев

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