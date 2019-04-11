«Шо, опять?!» Южноуральский олигарх снова попал в ДТП

Элитное авто совладельца ЧЭМК Александра Аристова попало в ДТП в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня на улице Коммуны у ТРК «Куба». Челябинцы сообщили о ДТП в социальных сетях.

По словам очевидцев, принадлежащий Александру Аристову Lamborghini Aventador Roadster LP 700-4 выехал со стороны правительства Челябинской области на улицу Советская, затем повернул на улицу Коммуны. В этот момент в него врезался сдававший назад автомобиль Hyundai Getz.

В результате аварии никто не пострадал. Сам Александр Аристов не стал дожидаться инспекторов ГИБДД, оставив у авто своего охранника. Свидетели инцидент рассказали, что заднее крыло Lamborghini серьезно поцарапано. Так что владельцу «корейца» грозят серьезные финансовые потери.

Напомним, в феврале 2016 года олигарх уже попадал в ДТП. На пересечении улиц Доватора и Воровского водитель автомобиля ВАЗ-2114 проехал на красный сигнал светофора и врезался в Rolls-Royce Phantom, на пассажирском сиденье которой сидел совладелец ЧЭМК и агрохолдинга «Ариант». Сразу после аварии бизнесмен заявил, что не будет предъявлять претензий виновнику ДТП – мастеру цеха одного из челябинских предприятий.

Однако несколько месяцев спустя иск с требованием возместить затраты на ремонт автомобиля подали юристы ЧЭМК, на балансе которого официально находится иномарка. Владельцы подсчитали, что стоимость ремонта с учетом износа составляет около 3,8 миллионов рублей. 400 тысяч рублей выплатила страховая компания в пределах лимита ответственности страховщика.

В июне Ленинский районный суд удовлетворил требования ЧЭМК, постановив взыскать с виновника аварии почти 3 миллиона 400 тысяч рублей.

Челябинец обжаловал данное решение в Челябинский областной суд, не согласившись с размером компенсации. По его мнению, сумма завышена почти на 1 миллион рублей.

Апелляционная инстанция снизила до 3 миллионов 22 тысяч рублей. Сумма компенсации была снижена на 400 тысяч, уже полученных владельцами от страховой компании.

Ответчик и его представитель просили еще уменьшить размер возмещения вреда, ссылаясь на имущественное положение. По словам челябинца, его среднемесячный доход составлял около 40 тысяч рублей, 25% от которого он выплачивает в качестве алиментов на содержание дочери. Однако, судебная коллегия, изучив материалы дела, результаты проведенной экспертизы, выслушав мнения сторон, оставила данное ходатайство без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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