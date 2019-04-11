Из кранов челябинцев польется кипяток

В Челябинске пройдут испытания тепловых сетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в апреле АО «УСТЭК-Челябинск» проведет испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, в соответствии со сводным планом ремонтов, утвержденным администрацией города.

Работы будут вестись три дня с 6:00 до 20:00:

16.04.2019 г. – магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения Северо-западной котельной (Калининский, Курчатовский районы);

18.04.2019 г. – магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения Челябинской ТЭЦ-4 (Калининский, Центральный районы);

23.04.2019 г. – магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения Челябинской ТЭЦ-2 (Тракторозаводский, Калининский, Ленинский, Центральный районы).

Испытания на максимальную температуру теплоносителя являются обязательными. Данный вид испытаний позволяет оценить способность сетей, теплопотребляющих установок нести необходимые нагрузки при максимальной температуре теплоносителя, проверить работу компенсирующих устройств, определить ненадёжные участки теплопроводов.

На период испытаний будет отключено горячее водоснабжение у потребителей, указанных в прилагаемом перечне. Также будет отключено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения.

«В случае неисправности внутридомовых теплообменников в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры – включайте холодную воду и постепенно добавляйте горячую. Обязательно донесите информацию о мерах безопасности до детей, соблюдайте правила безопасности», – предупредили в пресс-службе мэрии.

При обнаружении признаков повреждений трубопроводов или теплофикационного оборудования горожан просят сообщить в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефонам: 246-72-72, 246-72-73 или в колл-центр: 246-40-00. О повреждениях внутридомовых систем теплопотребления следует сообщать в управляющую компанию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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