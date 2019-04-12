В Челябинске у домов на гостевых маршрутах разобрали крыши и стыдливо прикрыли дыры баннерами (ФОТО)

В Челябинске начался сезон разобранных крыш.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане обратили внимание на живописные дома по проспекту Победы в районе перекрестка с улицей Горького. Два жилых здания притягивают взгляды разобранными кровлями.

В таком виде дома стоят, минимум, несколько дней. И если на крыше дома №134 сегодня меланхолично трудились двое рабочих, то время дома №128, похоже, еще не пришло: зияющие на кровле дыры стыдливо прикрыли баннерами и оставили.

Возможно, дома собираются привести в приличный вид к саммитам ШОС и БРИКС: напомним, к 2020 году власти обещали обновить фасады и кровли 126 домов, расположенных в центре Челябинска и на гостевых маршрутах. Проспект Победы – одна из основных дорог, по которым из аэропорта едут в город.

И все было бы прекрасно, но дожди в Челябинске пойдут уже завтра, 13 апреля. И судя по вялому энтузиазму двух рабочих на крыше дома №134, в выходные у кого-то побежит с потолка.

Челябинск, Ульяна Белкина

Челябинск. Другие новости 12.04.19

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