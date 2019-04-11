Очередной скандал в челябинском здравоохранении: восстали медики «скорой»

В Челябинске медики психиатрических и реанимационных бригад пригрозили итальянской забастовкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для выступления врачей послужили сокращение отпусков и изменение методики начисления заработной платы.

Неприятные новости сотрудники психиатрических и реанимационных бригад скорой медицинской помощи получили на днях. Оказалось, что после прошедшей в 2018 году специальной оценки труда дополнительный отпуск «психиатров» сократится на 21 день, «реаниматологов» – на неделю. Несогласных руководство пригрозило уволить.

Однако, угрозы не остановили медиков. Они обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру Челябинска. При этом сотрудники «скорой» признаются, что готовы начать итальянскую забастовку (метод протеста, когда работники крайне дотошно и досконально следуют всем формальным требованиям организации и безопасности труда, что приводит к фактическому прекращению деятельности).

Причина проста: компания, проводившая оценку условий труда сотрудников скорой медицинской помощи, видимо, решила особо не заморачиваться, и присвоили всем сотрудникам класс вредности 3.2. Это повлекло прямо-таки революционные изменения. Если до настоящего времени врачи и медсестры, работающие с душевнобольными, имели право на отпуск в 66 дней (28 дней – основной отпуск + 35 дней – дополнительный + 3 дня за работу на скорой), а реаниматологи – 52 дня (дополнительный отпуск – 21 день), то с 1 июня дополнительный отпуск для всех установили в 14 дней, как и для сотрудников фельдшерских и врачебных бригад.

Причем, извещение оказалось последней каплей: ранее стало известно об изменении методики начисления заработной платы. Теперь упор будут делать на окладную часть, которая вырастет и составит 50% фонда оплаты труда. Соответственно, надбавки и другие стимулирующие доплаты сократятся. И хотя медиков уверяют, что заработная плата у них не только не уменьшится, но даже, возможно, увеличится, обещаниям чиновников они не верят.

В итоге в ситуацию пришлось вмешаться и.о. министра здравоохранения Сергею Приколотину. Сегодня чиновник встретился с мятежными врачами. Пообещал защиту, вплоть до привлечения юристов министерства. И даже заявил, что, по его мнению, оценка условий труда, возможно, проведена некорректно.

Правда, после истории сдачи Копейской станции скорой медицинской помощи на откуп частнику, снискавшему весьма скандальную репутацию в других регионах (в итоге водители «скорых» потеряли бывшие у них раньше льготы и доплаты и попали едва ли не в крепостную зависимость к новому хозяину), вряд ли ему могут дать много веры.

Руководство же челябинского горздрава получило уже вторую точку напряженности, и теперь начальнику управления Наталье Горловой придется разбираться не только с бунтующей стоматологией №1, но и с полусотней сотрудников «скорой».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.04.19

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