В Челябинске будут судить братьев-бутлегеров

В Челябинске два брата предстанут перед судом за хранение и продажу контрафактной алкогольной и табачной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района областного центра утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированных табачных изделий, совершенных в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также незаконном использовании чужого товарного знака.

Впервые братья-бутлегеры попались на нелегальной торговле в декабре 2017 года. На одном из рынков Металлургического района у них изъяли 284 бутылки водки и коньяка разных объемов и производителей, а также 1285 пачек сигарет. Стоимость товара оценили в 154 тысячи рублей.

В январе, феврале, июне и октябре 2018 года сотрудниками полиции на этой же торговой точке изъяты 2314 бутылок водки, коньяка, виски и 2133 пачки сигарет на сумму свыше 740 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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