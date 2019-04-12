Под Челябинском едва не взлетел на воздух мясной цех

В южноуральском районе вспыхнул ангар мясоперерабатывающего предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 11 апреля на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в поселке Полетаево: горел производственный ангар. К месту вызова были направлены силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили горение цеха по производству мясных изделий на площади около 800 квадратных метров. Работники эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожару был присвоен второй номер сложности.

Тушение осложнялось несколькими факторами: внутри здания находились газовые баллоны, стволы на тушение пожара не могли быть поданы незамедлительно в связи с находящимся под электронапряжением оборудованием в цехе. Ко всему прочему, пожарный гидрант для забора воды на нужды пожаротушения располагался на расстоянии 1 километра от горящего здания.

В подразделениях Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, задействованных в тушении пожара в поселке Полетаево, был объявлен сбор резервного состава дежурных караулов с целью оперативного реагирования на случаи возникновения новых возгораний на территории Челябинского гарнизона.

Из зоны горения было эвакуировано пять газовых баллонов. Была предотвращена угроза взрыва. На месте происшествия работали 14 единиц техники и 52 человека личного состава.

Причину возникновения пожара будут выявлять специалисты испытательной пожарной лаборатории. Работы на месте пожара продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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