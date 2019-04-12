С начала года 34 челябинца пострадали по вине маршрутчиков

За прошедшие три месяца в ДТП по вине водителей маршрутных такси пострадали 34 челябинца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками Госавтоинспекции Челябинска на постоянной основе проводится работа по профилактике аварийности на пассажирском транспорте, в том числе по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков.

Ежедневно инспекторами ГИБДД выявляются нарушения ПДД РФ водителями автобусов, факты управления транспортными средствами с техническими неисправностями, при которых эксплуатация запрещена», – рассказали в силовом ведомстве.

При надзоре за дорожным движением сотрудники полиции задержали трех водителей, управлявших автобусами по маршруту №85 с нарушением законодательства РФ, и потребовали прекратить перевозку пассажиров. Водители проигнорировали требования, продолжили перевозку пассажиров и были вновь остановлены инспекторами на маршруте следования с пассажирами в салоне.

В отношении водителей составлены административные материалы за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Водители задержаны и доставлены для рассмотрения материала в районный суд. Ответственность за данное нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в сумме до 1000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

В Челябинске за три месяца 2019 года зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей автобусов, в которых 34 человека получили травмы. В 2019 году выявлено более 5000 нарушений ПДД РФ водителями автобусов, проведено свыше 45 мероприятий совместно с коллегами Управления по вопросам миграции ГУ МВД области, а также с администрацией города Челябинска, управлением дорожного надзора, управлением федеральной службы судебных приставов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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