Ребенок попал в реанимацию, выпав из окна заброшенного госпиталя

В Челябинске семилетний мальчик выпал из окна заброшенного здания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 10 апреля в поселке Локомотивный Карталинского района.

Дети играли в здании госпиталя, оставшемся со времени размещения здесь воинской части (до 2005 года в Локомотивном базировалась дивизия РВСН). Здание давно заброшено, однако не охраняется. Дети поселка часто забираются сюда поиграть.

На этот раз игры едва не закончились трагедией: семилетний мальчик выпал из окна. Ребенка госпитализировали в реанимацию местной больницы с разрывом печени и переломом костей таза.

Мальчика прооперировали. Сейчас он переведен в обычную палату. Полиция ведет проверку по факту ЧП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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