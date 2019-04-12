На Южном Урале растет число лесных пожаров

За день в Челябинской области сгорело больше 13 гектаров леса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, два возгорания произошли вчера, 11 сентября, на территории Карталинского и Саткинского лесничеств. Общая площадь пожаров составила 13,6 гектаров. На тушении были задействованы 17 человек и 7 единиц техники.

Всего с начала пожароопасного сезона на Южном Урале ликвидировано 6 лесных пожаров на площади 19,9 гектаров.

Напомним, в течение пожароопасного сезона в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой (ширина – не менее 0,5 метра).

Учитывая введенный режим, необходимо воздержаться от использования любого источника огня в лесах, особенно разведения костров.

Административная ответственность за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей и на юридических – от 50 до 200 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в 2 и более раз.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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