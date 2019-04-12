Челябинская область осталась без представителя в Москве

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер принял отставку постпреда региона при правительстве РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об увольнении руководителя Постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Александра Шепилова. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте регионального кабинета министров.

Согласно постановлению, Шепилов уволен с государственной гражданской службы Челябинской области по собственной инициативе 10 апреля.

Напомним, Постоянное представительство Челябинской области при правительстве РФ обеспечивает взаимодействие главы региона и правительства, органов исполнительной власти Южного Урала с правительством РФ и федеральными органами власти.

Александр Шепилов был назначен руководителем постпредства в июне 2014 года. Родился в Новосибирске, работал на кафедре Новосибирского государственного университета, был помощником сенатора и замначальника центрального штаба ВОО «Молодая гвардия Единой России».

Челябинск, Виктор Елисеев

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