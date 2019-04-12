Верховный суд отменил приговор педофилу, расправившемуся со школьницей в Сатке

Верховный суд РФ отменил приговор в деле педофила, убившего 14-летнюю саткинку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела апелляционное представление и жалобу потерпевшей по уголовному делу в отношении южноуральца, осужденного Челябинским областным судом за убийство 14-летней школьницы.

Напомним, житель Сатки, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, страдающий расстройством сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, обвинялся в том, что утром 24 июля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в районе перехода через реку Малая Сатка, расположенного на лесной дороге, напал на 14-летнюю девочку. Однако, изнасиловать ее он не смог: школьница оказала насильнику активное сопротивление, начала звать на помощь и попыталась убежать. Тогда извращенец нанес школьнице множество ударов ножом. Девочка скончалась на месте.

Однако, суд счел недоказанным обвинение в покушении на изнасилование несовершеннолетней и осудил педофила за совершение убийства без квалифицирующих признаков. Сторона обвинения не согласилась с этим и обжаловала приговор в апелляционном порядке.

Судебная коллегия, повторно исследовала материалы дела, доводы апелляционного представления и апелляционной жалобы матери погибшей девочки, а также ее пояснения посредством видеоконференцсвязи и отменила приговор, как в части обвинения, так и части оправдания извращенца, вернув уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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