Челябинцы, жестоко убившие незнакомца, отправятся в колонию

Четверо жителей Челябинска осуждены за избиение и убийство незнакомца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей областного центра. В зависимости от степени участия они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном группой лиц, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц, и убийстве.

В суде установлено, что 9 июля 2016 года в торговом павильоне по улице Островского между посетителями произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой неизвестные избили одного из челябинцев. Он и его приятели решили, что к нападению причастен находившийся с ними в павильоне мужчина. Тогда они принялись вчетвером его избивать.

После этого двое из челябинцев ушли. Оставшиеся двое затолкнули мужчину в багажник автомобиля и отвезли на берег реки Миасс. Здесь они продолжили избивать незнакомца, а потом бросили в реку. «Смерть потерпевшего наступила в результате утопления в воде», – уточнили в надзорном ведомстве.

Суд приговорил виновного в убийстве к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, виновных в причинении тяжкого вреда здоровью к 8 и 4 годам с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режима соответственно. Всем с ограничением свободы сроком на 1 год.

Четвертого соучастника, виновного в причинении средней тяжести вреда здоровью – к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, судом взыскан 1 миллион рублей с осужденного за убийство в качестве компенсации морального вреда матери погибшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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