Двухлетний коркинец «навел» приставов на папу-алиментщика

Двухлетний сын «сдал» папу-алиментщикам приставам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, неделей административного ареста закончилась для должника из Коркино игра в прятки. 35-летнего мужчину, втиснувшегося в узкое пространство между кроватью и стеной спальни, выдал его двухлетний сын.

Южноуралец с 2015 года находится под пристальным вниманием судебных приставов. Он является должником по алиментам на содержание троих детей, но обязанности свои не исполняет, что становилось основанием для неоднократного привлечения мужчины к административной и уголовной ответственности. В феврале 2015 года он стал фигурантом уголовного дела за неуплату алиментов, а в феврале 2017 года в связи с декриминализацией деяния его привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему 20 часов обязательных работ, которые он до сих пор не отработал.

Уклонение от отбывания наказания стало основанием для троекратного составления административных протоколов – в августе 2018 года, январе и марте 2019 года. Первый раз суд назначил пять суток ареста, затем степень суровости наказания шла по возрастающей – по шесть и семь суток административного ареста соответственно.

Для доставки в суд на рассмотрение третьего протокола должника пришлось извлекать из узкого пространства, куда он забился, узнав, что жена открыла дверь судебному приставу. До этого его неоднократно вызывали повестками, звонили. Мужчина сначала отвечал на звонки, объяснял, что не может поехать в суд, потому что жена вышла в магазин, а он сидит дома с двухлетним сыном, затем сообщил, что уже в пути и вот-вот войдет в суд. Затем телефон его замолчал. Его гражданская супруга также придумывала различные версии по поводу отсутствия мужа.

В начале апреля 2019 года судебные приставы проводили рейд с коммунальщиками в районе проживания должника и решили навестить своего подопечного алиментщика. На звонок в дверь выглянула супруга и привычно стала излагать причину отсутствия мужа дома. Пристав зашел в квартиру, осмотрел ее в целях определения имущественного положения должника, побеседовал с женщиной. Все это время рядом находился двухлетний малыш – сын супружеской четы. Мальчик что-то лепетал, слушая взрослых, а затем стал настойчиво тянуть пристава за руку. Тот, думая, что малыш хочет показать ему свои игрушки, пошел за ребенком, но тот, войдя в спальню, стал показывать пальчиком куда-то в промежуток между стеной и кроватью. Пристав заглянул в это промежуток шириной не более 30-40 см и увидел согбенную спину своего подопечного, мужчины весьма немелкого. Тому ничего не оставалось делать, как смущенно выбраться из убежища и предстать перед гостем. Он был доставлен в суд, но вернуться домой ему в этот день не пришлось: суд отправил его под арест на семь суток.

За несколько дней до этих событий он выслушал еще один вердикт суда – по уголовному делу за неуплату алиментов. Ему было назначено шесть месяцев исправительных работ. Долг перед тремя детьми от первого брака перевалил за миллион рублей, поскольку алименты начислялись в твердой денежной сумме и не зависели от уровня заработка должника. Если после освобождения он не приступит к отработке, то ему вновь грозит административное преследование. Уклонение от отбытия исправительных работ по уголовной статье грозит коркинцу ужесточением наказания вплоть до реального лишения свободы сроком до одного года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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