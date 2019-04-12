В южноуральском ЗАТО эвакуировали школу

Из-за запаха газа в Озерске эвакуировали школу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в школе №29 ЗАТО Озерск. Об этом глава города Евгений Щербаков сообщил на своей страничке в социальных сетях.

«Срочно выехал в школу №29, где педагоги и дети пожаловались на запах газа. Сейчас выясняем причины. В самой школе газового оборудования нет. Как доложил мне дежурный мастер «Озерскгаз» и специалисты соответствующих служб, никаких утечек на газопроводе в районе, в колодцах и трубах не обнаружено. Детей из школы эвакуировали, родители предупреждены. Часть детей уже забирают домой, часть будут пока размещены в ДДМ», – рассказал чиновник.

По словам мэра, предположительная причина запаха – кровельные работы на соседнем доме: рабочие использовали газовую горелку для разогрева битума. Работы остановлены. Но продолжаются поиски и других возможных причин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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