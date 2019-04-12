Южноуральского депутата подозревают в браконьерстве

В Челябинской области депутат сельского поселения подозревается в незаконной охоте.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Борисовского сельского поселения Пластовского района Валерия Жевнина, подозреваемого в незаконной охоте с использованием своего служебного положения.

По данным следствия, 16 февраля 2019 году подозреваемый, являясь председателем правления Пластовского районного отделения региональной общественной организации «Союз обществ охотников и рыболовов Челябинской области», находясь в лесном массиве Пластовского района, незаконно добыл на охоте трех кабанов, причинив ущерб в сумме более 300 тысяч рублей. После задержания сотрудником отдела федерального государственного надзора регионального министерства экологии, депутат внес в незаполненные путевки и разрешения на охоту данные, стараясь придать видимость законной добычи животных.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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