В Челябинске продлят троллейбусный маршрут

В Челябинске продлевается маршрут следования троллейбуса №19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 13 апреля, для удобства садоводов троллейбус №19 изменит свой маршрут и будет следовать до ТЭЦ-3.

При этом, при движении вагона от парка Гагарина, вагон будет заезжать в посёлок Первоозёрный, где ранее располагался конечный пункт.

Напомним, стоимость проезда в троллейбусах за наличный расчет составляет 20 рублей. Действует Единый пересадочный билет на 60 и 90 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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