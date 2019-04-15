Власти Челябинска раскритиковали дорожников за недостаточную уборку магистралей

Мэрия Челябинска призвала активизировать уборку улично-дорожной сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделю управление благоустройства Челябинска зафиксировало более 100 нарушений. Об этом сообщил начальник учреждения Владимир Жучков.

Основные нарушения связаны с нехваткой влажной уборки проезжей части и прилотковых участков магистралей. Это грозит возникновением пылевых бурь. «Необходимо активизировать влажную уборку проезжей части улично-дорожной сети, увеличить периодичность расположенных у дорог газонов, ямочного ремонта, уборку мешков с мусором после субботников, покраску ограждений», – потребовал чиновник.

Впрочем, он не уточнил, к кому именно есть претензии у мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.04.19

15 лет без любви и согласия: общественно-политический бэкграунд Южного Урала. / Николай Цуканов с супругой оказались владельцами байков, иномарок, заборов и складов. / Счетная палата: проектное финансирование ведет к подорожанию жилья на 20%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»