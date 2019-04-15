Число лесных пожаров на Южном Урале перевалило за 20

За выходные число лесных пожаров в Челябинской области удвоилось.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, в минувшие выходные на Южном Урале ликвидировано 11 лесных пожаров на площади 84,5 гектаров.

Возгорания произошли на территории Карталинского, Октябрьского, Увельского и Шершневского лесничеств. На тушении были задействованы 124 человека и 65 единиц техники.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 23 лесных пожара на площади 145,2 гектаров.

«С середины апреля по конец мая – пик пожарной опасности. Начинаются сельхозработы, трава еще сухая, резкий переход от весны к лету. На это время приходятся и первые пикники. Все это приводит к возникновению лесных пожаров. А сухая и ветренная погода способствует их быстрому распространению. Мы просим население не пренебрегать соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и своевременно сообщать об обнаружении возгорания», – сказал исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Напомним, в течение пожароопасного сезона в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой (ширина- не менее 0,5 метра).

Учитывая введенный режим, необходимо воздержаться от использования любого источника огня в лесах, особенно разведения костров.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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