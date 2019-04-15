Челябинцев призвали быть осторожными рядом с телебашней

Жителей Челябинска призывают быть осторожными на период покраски телебашни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства информационных технологий и связи Челябинской области, в Челябинске с 17 апреля по 20 мая будут проводиться работы по окраске телебашни. В этот период жителей и гостей столицы Южного Урала призывают быть внимательными при нахождении в зоне 500 метров от башни и отнестись с пониманием к кратковременным перебоям в работе теле- и радиовещания.

Покраска башни высотой 196 метров произойдет, как и планировалось, весной, а уже к осени ее украсит декоративная подсветка.

В соответствии с техникой безопасности при покраске той или иной части башни приемо-передающее оборудование будет отключаться на период проведения работ, что может вызывать кратковременные помехи в теле- и радиовещании. Жителей просят отнестись с пониманием к таким перебоям.

Работы по окраске челябинской телебашни, расположенной по ул. Орджоникидзе, 54 В, стр. 1, будут проводиться с 17 апреля по 20 мая, с 08:00 до 20:00.

Исполнители работ предупреждают: возможен разлет капель краски на расстояние до 500 метров. Кроме того, существует опасность падения посторонних предметов с высоты в радиусе 60 метров от башни.

Челябинцев и гостей города призывают быть бдительными и соблюдать меры предосторожности:

избегать длительного нахождения в зоне покраски;

не оставлять на стоянках транспорт вблизи от места проведения работ или использовать укрывной материал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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