В центре Челябинска эвакуировали офисную многоэтажку

Сотрудников и посетителей эвакуировали из офисного здания в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эвакуация сотрудников и посетителей из офисного здания, расположенного на улице Елькина, 45-«а», началась около 9:40.

Здание оцепили сотрудники полиции. По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, специалисты экстренных служб обследуют офисник в поисках подозрительных предметов.

Так как здание насчитывает 19 этажей и обширно по площади, мероприятие может продлиться достаточно долго.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.04.19

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