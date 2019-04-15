Челябинцы вновь пожаловались на работу мусорного регоператора

В двух районах Челябинска пожаловались на переполненные мусором контейнерные площадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сбоях в работе ЦКС (регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Челябинском кластере) заявил глава администрации Металлургического района Сергей Кочетков.

«Отмечены очередные сбои в работе ЦКС, складирование мусора на площадках, ветер раздувает. Напишем им письмо», – пожаловался чиновник.

Не справляется регоператор и с ситуацией в Тракторозаводском районе. По словам главы района Галины Гавриловой, здесь наблюдается переполнение контейнеров и захламление контейнерных площадок в частном секторе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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