Семилетняя челябинка попала в больницу после пожара у бабушки

Три человека пострадали во время пожара в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в воскресенье в 6:17 на центральный пункт пожарной связи через систему «112» поступил сигнал о пожаре в Ладожском переулке областного центра. К месту вызова были направлены силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Прибывшие сотрудники МЧС установили, что пожар возник на первом этаже жилого двухэтажного дома. В доме на момент пожара находились четыре человека: 50-летние мужчина и женщина, ее семилетняя внучка, а также 80-летняя пенсионерка. Раннее утро, крепкий сон жильцов – пожар был поздно обнаружен и получил значительное распространение. Продукты горения заполонили верхний этаж, где располагались спальные помещения, в результате чего жильцы успели надышаться угарным газом. Путь эвакуации через первый этаж был отрезан. Мужчина, женщина и девочка выпрыгнули в окна со второго этажа.

Уже через несколько минут после получения сигнала пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. В окне второго этажа ожидала помощи пожилая женщина. Пожарные с помощью трехколенной лестницы благополучно спасли бабушку и ликвидировали пожар, который к этому времени охватил значительную площадь жилища.

Прибывшие сотрудники скорой помощи госпитализировали мужчину, женщину и ребенка в медицинские учреждения города. Девочка не получила травм от падения, но надышалась угарным газом. Мужчина и женщина в результате падения получили различные травмы конечностей и позвоночника, а также отравление продуктами горения.

Установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрического провода холодильника, находящегося на первом этаже.

Челябинск, Виктор Елисеев

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