Вице-мэры Троицка, отбиравшие премии у подчиненных, предстанут перед судом

Заместители главы Троицка предстанут перед судом за превышение должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, глава надзорного ведомства Троицка утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух заместителей главы города, обвиняемых в превышении должностных полномочий.

По версии следствия чиновники сначала начисляли премии сотрудникам администрации Троицка и ее структурных подразделений, а затем отнимали их и расходовали по своему усмотрению. Всего за 2015-2017 годы у чиновников отобрали более 900 тысяч рублей, количество потерпевших по делу составило более 15 человек.

В ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину, а также возместили причиненный сотрудникам материальный ущерб, вернув собранные деньги.

С одной из обвиняемых в ходе расследования заключено досудебное соглашение, в связи с чем дело выделено в отдельное производство.

Уголовные дела направлены в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.04.19

Семилетняя челябинка попала в больницу после пожара у бабушки. / Челябинцы вновь пожаловались на работу мусорного регоператора. / В центре Челябинска эвакуировали офисную многоэтажку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»