Молодые семьи с детьми бегут из Челябинска

Молодые челябинцы залезают в долги, чтобы сбежать в другой город.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального филиала АО «Россельхозбанк», число ипотечных сделок жителей столицы Южного Урала в других городах России с конца 2018 года увеличилось на 10%.

Основная цель покупки иногородних квадратных метров – переезд. Самыми популярными направлениями у южноуральцев остаются Москва и Санкт-Петербург. Также, в отличие от предпочтительной для покупки в Челябинске более дешевой вторичной недвижимости, в столицах южноуральцы чаще выбирают первичку.

«Переезжая в Москву или Санкт-Петербург, челябинцы приобретают объекты на стадии строительства, с планируемым вводом в эксплуатацию через год-два и стоимостью до 11 миллионов рублей – для Москвы, и до 6 миллионов – для Санкт-Петербурга», – говорит начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Россельхозбанка Лилия Каркишко.

В банке отмечают, что наибольшей популярностью у южноуральцев пользуются двухкомнатные квартиры площадью до 70 квадратных метров.

«Квартиры в других городах в ипотеку приобретают молодые семьи с одним либо двумя детьми. Во втором случае для приобретения жилья активно используется материнский капитал. А также молодые специалисты, как мужчины, так и женщины, в возрасте до 40 лет. Последние чаще выбирают для переезда Москву, где планируют «строить» свой бизнес», – говорит директор Челябинского филиала Россельхозбанка Людмила Попова.

Челябинские риелторы добавляют к этому перечню переезжающих еще одну категорию – студентов и их родителей.

«Не последнее место в числе клиентов, приобретающих недвижимость в ипотеку в Москве и Санкт-Петербурге, занимают родители, которые приобретают жилье для своих детей, планирующих обучаться в столичных вузах. Также среди клиентов, оформивших ипотечные сделки, немало родителей, отправляющихся в столицы вслед за детьми», – говорит директор АН «Компаньон» Елена Головлева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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