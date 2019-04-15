В Челябинске готовятся отключить отопление

В Челябинске заявили о подготовке к завершению отопительного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потепление, наблюдавшееся на минувшей неделе, спровоцировало вал обращений челябинцев с жалобами на жару в квартирах. Об этом рассказала глава Тракторозаводского района областного центра Галина Гаврилова.

Между тем, об отключении отопления на наступившей неделе речи не идет: в выходные началось резкое похолодание, и к среде стрелка термометра даже днем может опуститься ниже нулевой отметки, а ночью ожидается и вовсе -8 градусов.

«На следующей неделе приступим к посуточному мониторингу температуры на предмет отключения отопления», – сообщил директор МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Сергей Лобанов.

Напомним, решение об окончании отопительного сезона принимается в случае, когда в течение пяти дней среднесуточная температура составляет не ниже +8 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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