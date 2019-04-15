Имущество ЧелябГЭТ выставили на торги. Мэрия не готова

Имущество обанкроченного челябинского перевозчика выставили на торги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1,9 миллиарда рублей оценил независимый оценщик стоимость имущества проходящего стадию банкротства МУП «Челябинский городской электрический транспорт». Об этом сообщил глава Челябинска Владимир Елистратов.

«Идет процедура конкурсного производства, это стандартная вещь. Произведена оценка имущества, она утверждена в Москве – в министерстве экономического развития. Управляющий объявил торги», – рассказал чиновник.

При этом мэр признался, что не искал денег на выкуп имущества, и решение об участии городских властей в торгах пока не принято.

Напомним, сейчас имущество муниципального предприятия арендует ООО " ЧелябГЭТ». В состав имущества входят контрактные сети, трамвайные пути, трамваи, троллейбусы и прочее.

Итоги аукциона могут быть подведены к началу июня. ООО «ЧелябГЭТ» является на сегодня единственным оператором рынка городских электроперевозок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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