Запах газа перепугал южноуральцев

В Кыштыме началась паника из-за запаха газа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером минувшего воскресенья в социальных сетях жители Кыштыма с беспокойством начали сообщать о запахе газа, распространяющемся в подъездах и квартирах многоквартирных домов.

Впрочем, тревога оказалась ложной. «Усиление запаха газа вызвано одоризацией на газораспределительной станции», – пишет «Кыштымский рабочий» со ссылкой на местный филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Однако, чтобы исключить возможные неприятные неожиданности, газовики решили все-таки провести проверку всех поступивших к ним обращений. Всего в газообслуживающую организацию поступило вчера 122 заявки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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